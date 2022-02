Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Fa sorridere che il Pd voglia cucirsi addosso la medaglia di unico difensore del PS”

Albenga. “Vorrei tornare sulla spinosa questione del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga e vorrei farlo mettendo assieme i fatti. A cominciare da quel che ha fatto, o meglio, non ha fatto. Durante l’incontro in videoconferenza con il presidente Toti (modalità che a me non è piaciuta, avrei preferito che Toti fosse presente), quando c’è stata la chiusura della Regione alla riapertura del pronto soccorso, il sindaco Tomatis avrebbe dovuto lanciare la fascia da primo cittadino sul tavolo, chiedendo magari lo stesso gesto anche agli altri colleghi sindaci. Invece Riccardo Tomatis e il Pd hanno ascoltato senza grosse repliche”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

