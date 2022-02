Genova. Ci sono le donne ucraine, madri di ragazzi costretti a combattere per difendersi dall’invasione russa che intonano l’inno nazionale, urlano “Putin killer” e si rivolgono alle mamme dei soldati russi: “I vostri figli non lo sanno perché combattono, non lo sanno che così ci stanno bombardando tutti e che sono degli invasori” dicono con rabbia e preoccupazione.

... » Leggi tutto