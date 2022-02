Coronavirus, Toti: “Quarta ondata in netto calo, in due settimane 228 ospedalizzati in meno”

Genova. “Anche i dati di oggi ci confermano come la quarta ondata sia in netto e costante calo. Prosegue la diminuzione del numero dei posti letto occupati nella nostra regione: in due settimane sono scesi di 228 unità, da 598 ai 370 di oggi. In 48 ore il numero totale dei positivi è calato di quasi 1000 unità (952 per la precisione), come anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (932). In due settimane il numero totale delle persone positive al Covid è sceso di 10.538 unità. L’incidenza è a quota 505 casi ogni 100mila abitanti a settimana, in ulteriore contrazione rispetto a ieri”.

