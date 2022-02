Prima Categoria “B”: Savona fermato sul pari, ne approfitta solo la Samp. Bene Vadese e Q&V

Il Savona perde la testa della classifica. Il pareggio con la Campese è però un risultato agrodolce visti gli esiti delle altre partite. Agro perché, come già detto, fa scivolare gli striscioni al secondo posto e tiene in vita le speranze di vittoria finale dei genovesi. Dolce perché una sconfitta avrebbe compromesso non poco il tentativo di vittoria finale, consentendo alla Campese l’aggancio in classifica e al San Cipriano di avvicinarsi. Inoltre, e questa è la cosa più importante, il pareggio permette di essere a meno due dalla Sampierdarenese e quindi di poterla scavalcare in caso di vittoria settimana prossima.

