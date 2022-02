Bordighera, i Lunedì del Movimento Civico cambiano sede: dal 7 marzo saranno al cinema Olimpia

Bordighera. I Lunedi del Movimento Civico cambiano sede: dal 7 marzo gli incontri si terranno al cinema Olimpia invece che al cinema Zeni. Le riunioni si avvantaggeranno di una sede più centrale e di una sala più raccolta, seppur sempre ampia, in un luogo di storia e di arte: il Cinema Olimpia, inaugurato nel 1910 e ristrutturato recentemente conservandone l’elegante stile liberty, è per la Soprintendenza bene di interesse storico e architettonico.

... » Leggi tutto