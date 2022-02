Campo Ligure. Pareggio contro il Città di Massa che sa di beffa per la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla, che, in vantaggio di due reti, ha subito il recupero avversario a sette secondi dalla sirena. I blucerchiati, comunque, con questo punto agrodolce, hanno centrato il quindicesimo risultato utile di fila e sono saliti momentaneamente in vetta solitaria, a +2 su Gisinti e Città di Mestre.

