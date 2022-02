Ucraina, Candia (Lista Sansa): “Subito un supporto psicologico per gli studenti ucraini in Liguria”

Genova. La grave emergenza umanitaria scatenata dalla guerra in Ucraina, sta avendo le prime ripercussioni anche dal punto di vista scolastico in Liguria. “Diversi insegnanti hanno lanciato il grido d’allarme preoccupati per lo stato di salute già fragile degli studenti ucraini, visibilmente impauriti per le immagini che arrivano dal loro Paese – spiega la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia -. Gli studenti ucraini che frequentano le scuole della nostra regione sono molti, visto che in Liguria vivono circa 5 mila ucraini. Si tratta della terza comunità, proveniente dal continente europeo, dopo Albania e Romania”.

