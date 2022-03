Bordighera, mancata visita di Ingenito al parroco di Terrasanta. Pallanca: «Mi spiace che abbia il Covid, ma qualcosa non torna»

Bordighera. «Mi dispiace che il sindaco abbia il Covid ma c’è qualcosa che non torna nelle sue dichiarazioni: il giorno 25 febbraio era a fare le foto per l’inaugurazione della fontana “coda di balena” con gran parte della giunta. I bombardamenti in Ucraina sono iniziati il giorno prima. Dire certe cose, in determinati contesti, diventa offensivo per l’intelligenza dei lettori». E’ il duro attacco del consigliere di minoranza ed ex sindaco Giacomo Pallanca al primo cittadino di Bordighera Vittorio Ingenito, finito al centro delle polemiche per una mancata visita a padre Faustino Kushnir, parroco della chiesa di Terrasanta, a Bordighera.

