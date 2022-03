Bordighera, polemica per mancata visita di Ingenito. Padre Faustino: «Momento di debolezza, ora ci siamo chiariti»

Bordighera. «E’ stata una debolezza umana data dal momento. Non sapevo che il sindaco avesse il Covid. Non lo vedevo da qualche tempo, e questo è vero, ma sia per i suoi impegni che per i miei. Non volevo che nascesse questa polemica, non lo pensavo neanche: il mio pensiero è ai miei familiari e a tutti i miei connazionali che sono rimasti laggiù, in una zona che ora è pericolosa». Sono le parole di padre Faustino, parroco di Terrasanta, che interrotto dalle lacrime dovute all’angoscia che lo affligge, fa chiarezza sul passaggio in cui, nel video-messaggio diffuso sui social, si è detto «amareggiato» per la mancata visita del sindaco Vittorio Ingenito.

