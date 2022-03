Guerra, la minoranza di Spotorno: “Chieste al sindaco iniziative a sostegno dell’Ucraina, ma ad ora ancora nessuna risposta”

Spotorno. Venerdì scorso i membri del gruppo consiliare “Noi per Spotorno che Vorrei”, il capogruppo Massimo Spiga ed il consigliere Francesco Pendola, hanno inviato al sindaco Mattia Fiorini due Pec per chiedere di convocare un consiglio comunale in sessione straordinaria, unitamente al Consiglio Comunale dei Ragazzi per “dare un segnale di vicinanza si cittadini ucraini di Spotorno e a tutta la popolazione ucraina, colpita da un attacco alla democrazia di un paese libero, per chiedere di issare sul pennone del Comune, una bandiera ucraina ed una della pace. Siamo stati i primi, e anche per chiedere azioni in segno di dissenso verso la Russia e la guerra, dopo le parole del premier Mario Draghi e del presidente della Repubblica Mattarella”.

... » Leggi tutto