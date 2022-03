Si fingevano imprenditori per ottenere il permesso di soggiorno: indagate 175 persone

Genova. Tentavano di procurarsi – o di rinnovare – il permesso di soggiorno, dimostrando di avere regolare occupazione in un’impresa a domicilio con sede presso la propria residenza. Quell’indirizzo di residenza indicato nella Scia, segnalazione certificata di inizio attività, era però fittizio. Lo hanno scoperto gli agenti del reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, nel corso di una lunga e minuziosa analisi che ha portato, ad oggi, a quota 175 indagati per falso in autocertificazione, falso ideologico per induzione e contraffazione di documenti al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

