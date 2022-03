Trofeo Laigueglia, escluso il team Gazprom-RusVelo

Laigueglia. La Gazprom-RusVelo non sarà al via, domattina, del Trofeo Laigueglia. La decisione è stata presa questa sera qualche minuto prima delle 20: il team svizzero ha perso lo status di squadra UCI. Un annuncio che chiude sul nascere la polemica che stava coinvolgendo, suo malgrado, la storica corsa ciclistica: un caso legato proprio alla visibilità dell’azienda russa coinvolta nelle sanzioni dell’Unione Europea in seguito alla guerra in Ucraina.

