Badalucco ecosostenibile, gestore di colonnine da ricarica elettrica cercasi

Badalucco. Il Comune della Valle Argentina punta sull‘ecologia e cerca un gestore per le colonnine elettriche. E di questi giorni la pubblicazione di un bando esplorativo per trovare un operatore economico che si prenda carico dell’istallazione e della gestione delle apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, bici, auto o carrozzine che siano. Oltre allo stesso ente, che ha in dotazione dei veicoli elettrici, mezzi simili sono sempre più presenti tra i residenti ed i turisti.

