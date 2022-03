Autismo, Costa: «Approvate mozioni con impegni concreti»

Genova. «Sono state appena approvate all’unanimità le mozioni sui disturbi dello spettro autistico. Tra gli impegni presi dal Governo vorrei segnalare: la creazione di una rete scientifica ed epidemiologica coordinata a livello nazionale, il potenziamento quantitativo e formativo del personale sanitario, l’incremento del Fondo per l’Autismo, l’individuazione di un sistema di valutazione a monte, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’individuazione di percorsi lavorativi per i pazienti. Un’ulteriore dimostrazione concreta di come il Parlamento e il Ministero siano consapevoli e abbiamo a cuore il fenomeno. Basti pensare che solo nel nostro Paese, la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77, nella fascia di età 7-9 anni, e si calcola che le persone che ne soffrono siano tra le 300 e le 500mila». E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine della votazione alla Camera del provvedimento, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo.

... » Leggi tutto