Genoa, Sampdoria e Virtus Entella parteciperanno al 34° ‘Trofeo Caravella’

“Possiamo annunciare, con enorme piacere, che Genoa, Sampdoria e Virtus Entella scenderanno in campo a Ca De Rissi, dall’11 al 18 aprile, in occasione della 34ª edizione del Trofeo Caravella.

Se infatti, in passato, le iscrizioni potevano già dirsi chiuse a febbraio, quest’anno abbiamo deciso di lasciare più tempo alle società, comprendendo l’incertezza del momento, legata alla pandemia, in quei mesi tutti avevano altre preoccupazioni in testa, oltre a evidenti difficoltà anche solo a proseguire i campionati in corso.