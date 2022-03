Imperia, alla scoperta dell’Acropoli di Atene e del Palazzo del Quirinale con la lectio magistralis del professor Louis Godart

Imperia. Secondo appuntamento per “Imperia Incontra”, la rassegna ideata dall’Amministrazione Comunale del sindaco Claudio Scajola per aprire maggiormente le porte di Palazzo Civico ai cittadini con appuntamenti culturali. Venerdì 4 marzo, alle 18, all’interno della Sala Consiliare, il professor Louis Godart, già consigliere per il Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica, terrà una lectio magistralis dal titolo “Noi siamo la bellezza che ci circonda. Come l’arte costruisce il senso di comunità”.

