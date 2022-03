Palasport a Bordighera, contenzioso tra Comune e Sport Management: l’ente riceve 80mila euro di risarcimento

Bordighera. Si è concretizzato in questi giorni un passo importante in ordine al contenzioso tra il Comune di Bordighera e Sport Management. L’ente, a seguito di una procedura di escussione della fideiussione, ha infatti ricevuto la somma di oltre 80.000 euro dalla compagnia assicurativa Zurich a titolo di risarcimento per le inadempienze della società che è stata concessionaria del palasport di via Diaz.

