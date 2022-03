Sanremo. L’eliporto per mezzi d’emergenza a Capo Verde finisce nel mirino di Monacair, nota società monegasca attiva nel campo trasporto privato di persone in elicottero da e verso il Principato. L’istanza al Comune è per lo sfruttamento dell’area di volo pubblica già a partire da quest’estate. Toccata e fuga per caricare o scaricare i facoltosi clienti che sfruttano il servizio di taxi in elicottero.

