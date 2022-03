Diano Marina. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, prevista per martedì 8 marzo, il Museo Civico del Lucus Bormani osserverà una speciale giornata di visita con bigliettazione gratuita a tutte le visitatrici, che potranno accedere al museo dalle 9 alle 14 per conoscere la storia e i reperti del Golfo dianese dalle frequentazioni del Paleolitico sino alle invasioni barbariche.

