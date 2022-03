Giornata Internazionale di sensibilizzazione sul Papilloma virus, visite di prevenzione alla Lilt di Sanremo

Sanremo. Oggi, venerdì 4 marzo, è la seconda Giornata internazionale di sensibilizzazione contro il Papilloma virus (Hpv). Il Papillomavirus è responsabile nel 99,7% dei casi del tumore della cervice uterina. In Europa rappresenta la seconda causa più comune di decesso da patologia oncologica per donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. L’OMS però ha attuato una strategia per eliminare il cancro cervicale causato da HPV entro questo decennio. Disponiamo infatti di due preziosi e fondamentali strumenti. La prevenzione primaria grazie alla vaccinazione anti-HPV e la prevenzione secondaria tramite i test per lo screening, che consentono di identificare tempestivamente e aggredire prontamente il tumore del collo dell’utero.

... » Leggi tutto