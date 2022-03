Ventimiglia. La raccolta di beni di prima necessità organizzata dal sestiere Auriveu per il popolo ucraino ha ottenuto una grande adesione da parte dei cittadini. Sono stati in molti, infatti, a recarsi presso il punto di raccolta per donare medicinali, alimenti e abiti per esprimere sostegno e vicinanza alle vittime di guerra.

