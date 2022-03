Sorpreso con 16 dosi di coca, tenta di fuggire e ingaggia colluttazione coi carabineri: arrestato

Albenga. Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un extracomunitario 27enne trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, pari a 10.40 grammi. Il fermo dello straniero, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è avvenuto nella frazione di Leca. Oltre alla droga, il giovane aveva addosso anche 30 euro in contanti, che sono stati sequestrati.

