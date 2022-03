Artusi e l’ex ministro Ronchi lanciano da Sanremo l’Allenza per la transizione ecologica

Sanremo. Si è tenuta questa mattina la prima conferenza ufficiale ligure del neonato movimento nazionale denominato Alleanza per la transizione ecologica. Presenti a Villa Ormond, per l’evento di lancio che precede la convention di Milano in programma il 26 marzo, con apertura dei lavori affidata al sindaco Beppe Sala, l’ex ministro all’Ambiente Edo Ronchi e l’assessore all’igiene urbana, floricoltura e fondi europei di Palazzo Bellevue Lucia Artusi.

