Covid, Toti: «Continua il calo dei contagi in Liguria»

Genova. «Non si arresta, fortunatamente, il calo dei contagi in Liguria, dove si registra un’incidenza media settimanale ogni 10mila abitanti a livello regionale pari a 427 nuovi casi con una costante diminuzione della pressione ospedaliera: non solo il parametro delle terapie intensive (16 pazienti) ma anche quello dei reparti di media intensità (244 pazienti) sono da zona bianca e questo è senza dubbio un segnale positivo di come questa quarta ondata sia definitivamente in remissione». Così dice il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia.

