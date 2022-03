Sampdoria Futsal, sedicesimo risultato utile consecutivo: 4-8 a Villorba

Villorba. La capolista Sampdoria travolge il Villorba, ritrova i tre punti e centra il sedicesimo risultato utile consecutivo. La compagine guidata da Francesco Cipolla interpreta nel migliore dei modi l’ostico ed insidioso impegno in terra trevigiana ed allunga momentaneamente in vetta alla graduatoria, in virtù del sorprendente pareggio interno del Città di Mestre e del turno di riposo osservato dal Gisinti Pistoia.

... » Leggi tutto