Santa Corona, posticipato il consiglio comunale con Toti presente: si terrà lunedì alle 15

Pietra Ligure. Confermato, ma posticipato di qualche ora il consiglio comunale di Pietra Ligure che avrà come oggetto il futuro dell’ospedale Santa Corona e a cui parteciperà di persona anche il presidente Giovanni Toti. La seduta, che sarà aperta al pubblico e a cui potranno partecipare tutti i sindaci del territorio, si terrà lunedì al cinema- teatro comunale Guido Moretti, non alle 11 (come inizialmente previsto), ma alle 15.

