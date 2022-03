Pietra Ligure/Ucraina. Un viaggio per raggiungere l’Ucraina in pullman, a bordo generi alimentari a lunga conservazione, medicinali, attrezzature medicali e prodotti per bambini. E’ questa l’iniziativa che si è messa in moto tra l’azienda di trasporto Balestrino Viaggi e il monastero genovese di Albaro. La prima partenza domani mattina alle 8 da Pietra Ligure.

