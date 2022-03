69° Rallye Sanremo, via alle iscrizioni

Sanremo. Scatterà alle 8 di martedì 8 marzo l’apertura delle iscrizioni alla 69esima edizione del Rallye Sanremo, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, Campionato Italiano Rally Promozione, Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici (serie di cui è il secondo appuntamento), oltre che essere la prima prova del Campionato Italiano Junior, dedicato alle giovani promesse del rallismo nostrano. Il 69° Rallye Sanremo è anche valido come prova di apertura della serie FIA dell’Alps European Rally Trophy oltre che secondo appuntamento per le coppe Suzuki Rally Cup, Peugeot 208 Rally Cup Top, challenge monomarca che renderanno ancora più interessante la sfida tricolore. I concorrenti dovranno inviare il modulo di iscrizione entro le 24 di mercoledì 30 marzo.

... » Leggi tutto