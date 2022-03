Eccellenza. Inizia quest’oggi la 2° e conclusiva fase del torneo regionale calcistico di Eccellenza ligure. Dieci formazioni si sfideranno l’una contro l’altra in un girone da dieci giornate “Play-Off”, altrettante faranno in quello “Play-Out”. Il verdetto sancirà chi salirà in Serie D e chi invece, nell’altro gruppettino, quello delle più mal piazzate, dovrà scendere in Promozione.

