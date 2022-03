Consegnato a Costa d’Oneglia un nuovo defibrillatore: l’iniziativa del Rotaract Imperia e del Circolo Manuel Belgrano

É stato un evento molto partecipato quello di stamattina a Costa d’Oneglia per festeggiare la festa della donna omaggiando le donne del paese con una rosa gialla ed una poesia composta per l’occasione da un compaesano.

In questa occasione é stato infatti consegnato alla comunità un nuovo defibrillatore donato dal Rotaract di Imperia: uno strumento particolarmente prezioso ed utile soprattutto in una frazione non raggiungibile agevolmente dalle ambulanze in tempi brevi in caso di emergenza.

