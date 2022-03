Covid, in Liguria circa 500 precari della sanità licenziati con la fine dell’emergenza: 68 sono nel savonese

Liguria. Sono 473 in tutta la Liguria (e 68 nella sola provincia di Savona) i lavoratori della sanità assunti a tempo determinato per fronteggiare il Covid che a partire dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, vedranno scadere il proprio contratto. A denunciarlo, diffondendo i dati comunicati dalla direzione di Alisa dopo una ricognizione con le singole aziende, è il sindacato Fials che chiede alla Regione di rinnovare i rapporti in scadenza per “garantire la funzionalità dei servizi all’utenza”.

