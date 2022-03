Covid, Toti: «In Liguria più di 1200 prime dosi somministrate in sei giorni, Novavax sta convincendo gli scettici»

Genova. «L’arrivo del vaccino Novavax ha dato nuovo impulso alla campagna vaccinale, anche se due terzi dei liguri questa settimana ha scelto ancora il “vecchio” vaccino a mRNA: negli ultimi sei giorni infatti sono state 1.226 le prime dosi effettuate, di queste le somministrazioni con il vaccino proteico sono state 454, raccogliendo quindi una platea di scettici che senza il Novavax probabilmente non si sarebbe vaccinato. Nella fascia tra i 5 e gli 11 anni invece le prenotazioni sono 24.549 mentre sono 131 quelle per la quarta dose che viene somministrata agli immunodepressi». Così dice il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

