Genova. “Presenterò una mozione in Consiglio comunale per chiedere che venga immediatamente destinato un presidio della polizia locale o tutor d’area in via dei Molinussi all’accesso della scuola elementare e materna Villa Sanguineti”. Lo dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi a seguito di numerose segnalazioni di genitori preoccupati a Fegino.

