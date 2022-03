Giornata internazionale della donna, Orientamenti tour propone incontri online per gli studenti liguri

Genova. In occasione della giornata internazionale della donna, Orientamenti tour, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Scuola Digitale, propone nuovamente una serie di incontri on line per studenti di ogni ordine e grado. Testimonial e esperti accompagneranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio per costruire assieme un nuovo immaginario, favorendo prese di coscienza e decostruzione di stereotipi e pregiudizi. In totale risultano già iscritti 3.700 studenti.

... » Leggi tutto