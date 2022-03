“La bambina con le violette” è l’ultima fatica letteraria di Roberto Ricci e del sanremese Riccardo Di Gerlando

Sanremo. Finalmente acquistabile in ebook e prenotabile in versione cartacea l’ultima fatica letteraria del talentuoso romanziere e sceneggiatore anconitano Roberto Ricci e dal pluripremiato regista sanremese Riccardo Di Gerlando. Il romanzo dal titolo “la bambina con le violette” è un’opera di genere horror / thriller ambientata in un piccolo borgo delle alture liguri con sfumature gotiche e rimandi a maestri come Argento, Avati e lo stesso regista Mario Bava nativo proprio di Sanremo.

