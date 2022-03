La replica bis di Bossolino alle storie Instagram di Marinelli: “Questo Savona non mi rappresenta, Vado il top”

Le do del Lei poiché sono passati troppi anni da quando i suoi genitori la portarono nella Scuola Calcio del Savona nei primissimi anni ’90. La ricordo come un bimbo positivo, allegro e ogni tanto casinista come devono anche essere i bimbi a 8 anni. La vita cambia sempre le persone, sempre. Ma io ho fatto sempre tesoro di tutto ciò che ho sbagliato nel passato e ho cercato di migliorarmi, oggi a 65 anni posso dire che la missione è stata compiuta. Io ho avuto una bellissima vita professionale, mi sono laureato, ho vinto i concorsi, sono passato di ruolo, ho girato per 13 anni le scuole genovesi e poi gli ultimi 30 anni finalmente a Savona. In ogni Istituto in cui ho insegnato ho lasciato il segno, se è vero, come è vero, che ancora oggi i miei alunni di Arenzano o del Liceo Artistico Martini mi invitano alle varie pizzate o apericene. Poi il calcio, la mia grande passione, una delle 3. Carcarese 3 anni, Savona 10 anni, Loanesi 5 anni, Albisola 5 anni, ritorno a Savona 4 anni in Lega Pro, Vado fc 1913 9 anni con questo in corso. Mai stato una meteora, mai! Le sue considerazioni mi fanno veramente sorridere, aldilà delle espressioni colorite non da me usate per rispetto più per i suoi genitori che ho sempre stimato che per il Simone Marinelli di oggi”.

Bossolino ha poi proseguito sottolineando come sia felice di essere nel Vado e non miri in alcun modo a entrare nel nuovo Savona: “Guardi Presidente, qui su FB ognuno ha il diritto di scrivere ciò che ritiene giusto, la cosa importante è non alzare i toni e non offendere, io cerco di non farlo mai, Lei non so. Io mi diverto tantissimo ogni giorno a stare sul campo con i miei bimbi della Scuola Calcio del Vado fc 1913, società ambiziosa di Serie D, che ha strutture degne di una squadra di Lega Pro, almeno. Quindi cosa dovrei rosicare? Vediamo un po’ di cose, dando un po’ di numeri. Iscritti Scuola Calcio Vado: 2015/2016 n. 45, 2014 n.40, 2013 n.32, 2012 n.32, 2011 n.29. Iscritti Savona rasenti allo 0 (zero). Impianti sportivi e strutture: Vado fc 1913 TOP. Savona Calcio 0 (zero)”.