Presentato il calendario regate 2022, dall’8 all’11 settembre tornano le Vele d’Epoca di Imperia

Imperia. Dall’8 all’11 settembre tornano le Vele d’Epoca di Imperia. Lo annuncia l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, che ha presentato presso il Bettoja Hotel Mediterraneo di Roma il calendario regate per l’anno in corso. Ad accogliere gli ospiti, i giornalisti e i rappresentanti dei più importanti Yacht Club italiani è stato Giancarlo Lodigiani, recentemente acclamato nuovo presidente AIVE e armatore di Voscià, lo Sparkman & Stephens del 1959 appartenuto a Luigi Durand de la Penne, eroe della Marina Militare e socio fondatore dell’AIVE. La nuova stagione comincia con la partecipazione delle Vele d’Epoca alla Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno, a cavallo tra la fine di aprile e i primi di maggio, per concludersi a metà ottobre con il Raduno Vele Storiche Viareggio. Nel corso di circa 6 mesi sono previsti una quindicina di appuntamenti, di cui cinque in alto Adriatico e una decina in Mar Tirreno. «Finalmente ci attende una lunga stagione di regate, che ha innanzitutto lo scopo di diffondere la cultura dello yachting, tema da sempre caro all’AIVE – ha dichiarato Lodigiani – e inaugurarla da neo presidente nel quarantennale della fondazione è per me un grande onore».

