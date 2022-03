Street Is Culture punta su Savona: ecco l’associazione dilettantistica sportiva che potrebbe rivoluzionare la città della Torretta

Savona. Può la città con l’età media più elevata d’Italia tornare a parlare con i giovani proponendo attività targettizzate e volte al riscatto sociale degli adolescenti? La risposta potrebbe essere racchiusa in una sigla: SIC (Street Is Culture) è infatti una ASD APS (associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale) che, dopo il successo ottenuto a Milano, spera di riuscire a proporre ai giovani savonesi un qualcosa di completamente innovativo per il territorio.

... » Leggi tutto