Terme di Pigna, parla la proprietà: «Fermati dalla burocrazia non dalla guerra»

Pigna. «Stiamo lavorando alacremente per risolvere tutte le problematiche burocratiche che si sono poste davanti al nostro progetto di riqualificazione e rilancio delle terme di Pigna. Ogni riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina è del tutto fuori luogo. L’unica preoccupazione della nostra società è relativa ai flussi futuri di turisti provenienti dalle regioni in conflitto». A dichiararlo è Andrea Armando Bisso, general manager della Otto Pigna S.R.L, società che a marzo 2020 si è aggiudicata l’impianto termale della Val Nervia, offrendo circa 4 milioni di euro per rilevarlo all’asta giudiziaria.

