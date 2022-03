Maurizio Calà nuovo segretario regionale di Cgil: “Liguria: terra di ripresa e resilienza”

Liguria. Il primo pensiero, il neo eletto segretario generale di Cgil Liguria Maurizio Calà, lo ha rivolto alla guerra in Ucraina: “La grande manifestazione di sabato a Roma e tutte quelle che si stanno susseguendo in questi giorni chiedono una cosa sola: va fermata la strage e la guerra e implementato il negoziato. Noi stiamo dalla parte del popolo ucraino invaso da un dittatore che prima di pensare ad esportare democrazia con la guerra dovrebbe garantirla nel suo Paese”. Per Calà un bel segnale arriva dal fiume di solidarietà delle famiglie e dell’associazionismo verso il popolo ucraino e dalla disponibilità dei governi sui corridoi umanitari. Per la Cgil l’accoglienza è una forma di solidarietà che qualifica la società e che deve espressa sempre, non a caso, e da tempo, la Cgil chiede un campo di accoglienza che tolga dalla strada e da condizioni di vita indecenti i migranti che cercano di attraversare la frontiera con la Francia.

