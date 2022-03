Al Teatro del Casinò l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone un programma dedicato a Mozart e Haydn

Sanremo. Dopo le emozioni e il successo di sabato per il concerto dedicato alla pace, l’Orchestra

Sinfonica di Sanremo invita tutti al Teatro del Casinò giovedì 10 marzo alle 21 per un’altra grande serata di musica in cui presenterà un “Concerto per le accademie” (Wolfgang Amadeus Mozart) e “Una sinfonia Londinese” (Franz Joseph Haydn). Sul palco due artisti di fama internazionale: alla direzione d’orchestra Paweł Przytocki e al pianoforte Ivan Yanakov.

