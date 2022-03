Bordighera, Villa San Patrizio senza riscaldamento: i ragazzi della Spes al freddo da settimane

Bordighera. Otto gradi. E’ quanto segna il termometro di una delle stanze di villa San Patrizio a Bordighera Alta, sede del centro diurno della Spes dove le persone diversamente abili possono svolgere attività ricreative. Dallo scorso 22 febbraio il riscaldamento dell’edificio a due piani non funziona e con le temperature rigide di marzo la situazione è peggiorata. Gli operatori della Spes hanno subito contattato il Comune che, da parte sua, ha immediatamente inviato il tecnico che altro non ha potuto fare se non constatare il non funzionamento della caldaia.

