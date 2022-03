Lezioni online: meglio individuali o di gruppo?

Oggi sono moltissimi i bambini ed i ragazzi che si rivolgono al mondo del web perché necessitano di prendere ripetizioni in alcune materie e colmare dunque le lacune scolastiche. Le lezioni online hanno ormai dimostrato le loro potenzialità ed è innegabile che riescano ad offrire dei vantaggi maggiori. Non si tratta solo della comodità di poter seguire le ripetizioni direttamente da casa e nemmeno dell’innegabile risparmio di tempo e denaro. Ciò che spinge gli stessi genitori a scegliere di far seguire lezioni online ai propri figli è anche la loro stessa efficacia, ormai ampiamente dimostrata. La didattica a distanza, se effettuata con gli strumenti giusti, può rivelarsi addirittura migliore rispetto a quella in presenza perché si basa spesso su un tipo di apprendimento adattivo, che risponde alle specifiche esigenze di ogni studente.

