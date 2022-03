Pesca, sì della Regione Liguria all’immissione di trote fario e iridea

Genova. «Sì della Regione all’immissione di trote iridea e fario di ceppo atlantico nei corsi d’acqua della Liguria». Lo ha comunicato stamani in Consiglio Regionale, rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio, l’assessore alla Pesca Alessandro Piana. Il documento presentato da Muzio chiedeva alla Giunta regionale di dare seguito a quanto previsto dall’ultimo decreto “Milleproroghe”, che ha statuito una deroga fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda la possibilità di ripopolamento con specie considerate non autoctone.

