Taggia. L’Amministrazione comunale di Taggia promuove una raccolta di beni necessari alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. A partire da mercoledì 9 marzo dalle 16 alle 19, nella sede della Protezione Civile presso le ex caserme Revelli a Levà, verranno raccolti:

– generi alimentari a lunga conservazione

– medicinali e prodotti per l’igiene personale

– lenzuola, coperte, sacchi a pelo (per ora non abiti)

– giochi per bambini e materiale scolastico

– cibo per animali domestici

