Tosi (M5s): “Nessun motivo per non riattivare il punto di primo intervento dell’ospedale di Rapallo”

Genova. “Non c’è nessun motivo plausibile per non riattivare il punto di primo intervento dell’ospedale di Rapallo. Chiuso a marzo del 2020, in due anni questa Giunta le ha provato tutte e, purtroppo per la cittadinanza, ci è riuscita: il presidio non sarà riaperto e di questo passo temiamo non riaprirà mai più. Continua invece a essere destinato a hub vaccinale, benché la sua “utilità” sia sotto gli occhi di tutti. Ricordo infatti che nelle ultime settimane, per Rapallo siamo passati da circa 500 vaccinazioni a pieno regime a centinaia di inoculazioni in meno al giorno”. Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che oggi in Consiglio ha chiesto all’assessore competente quando verrà riabilitato il punto di primo intervento del nosocomio rapallese, chiuso ormai da 24 mesi.

