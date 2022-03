Ventimiglia, Bevilacqua: «L’8 marzo dedichiamolo a tutte le donne che stanno combattendo contro atrocità»

Ventimiglia. «Quest’anno la Giornata Internazionale della Donna arriva in un momento particolarmente delicato della nostra storia, un momento in cui dopo tanti anni, la guerra torna a lambire i confini dell’Europa, per questo voglio dedicare i miei più grandi auguri a tutte quelle donne che in Ucraina stanno combattendo contro le atrocità di una guerra senza senso, molte volte sul fronte, altre dovendo abbandonare tutto quello che hanno faticosamente costruito negli anni» – dice il consigliere comunale della città di Ventimiglia Marcello Bevilacqua.



