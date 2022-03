Allarme baby gang, il candidato progressista Dello Strologo: “Servono una riforma dei servizi sociali e nuovi spazi di socialità”

Genova. “Cinque anni fa, uno dei temi forti del centro destra, su cui sono stati presi impegni dall’attuale amministrazione comunale, era quello della sicurezza. In questi anni nulla è cambiato, anzi è peggiorato, e da due anni e mezzo manca in Comune l’assessore ai servizi sociali”. Lo dice in una nota il candidato Sindaco di Genova della coalizione progressista Ariel Dello Strologo commentando la dichiarazione del procuratore Francesco Pinto sui fenomeni delinquenziali e l’allarme per le aggressioni delle baby gang in città.

