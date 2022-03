Case e ospedali di comunità, Natale e Garibaldi (PD): “Se non si pensa alla loro funzione il rischio è creare contenitori vuoti”

Liguria. “Le case e gli ospedali di comunità che nasceranno grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, sono una grande occasione per cambiare nel profondo la sanità ligure, perché garantiranno maggiori servizi per il territorio e una cura di prossimità in grado di rispondere maggiormente alle esigenze dei cittadini. Ma la Giunta Toti ad oggi, quando parla di case e ospedali di comunità snocciola solo numeri senza presentare un piano organico che parli di funzioni, perché le case e gli ospedali di comunità non devono rispondere soltanto a esigenze legate ai servizi prettamente sanitari ma anche a quelle sociali. La Regione Liguria ha fatto questo ragionamento? Ha individuato quali servizi sociali inserire nelle case di comunità? Ha individuato con gli enti locali i confini di pertinenza o sta semplicemente sostituendo delle insegne: trasformando delle Case della salute in casa di comunità?”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico, e presidente commissione NGEU Davide Natale e il capogruppo del Partito Democratico Arricolo Uno Luca Garibaldi dopo che Toti ha inviato al governo il piano di rafforzamento della sanità territoriale attraverso le case e gli ospedali di comunità.

