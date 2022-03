Expo di Dubai, pronta a partire la missione istituzionale di Regione Liguria

Genova. È pronta a partire la missione istituzionale di Regione Liguria a Dubai, dal 10 al 13 marzo, organizzata in collaborazione con Liguria International in occasione dell’Expo e del Dubai International Boat Show.

«Si tratta di una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – a partire dal mondo dell’industria nautica, fino all’innovazione tecnologica, alla formazione, al turismo, alla cultura e all’agroalimentare. Questi settori sono strettamente legati fra loro e costituiscono un sistema integrato non delocalizzabile, unico non solo in Italia ma anche a livello europeo. Per valorizzare queste realtà, venerdì 11 Expo dedicherà l’intera giornata alla Liguria: quello che presenteremo ai più importanti players di mercato mondiali è uno straordinario biglietto da visita, che garantisce decine di migliaia di occupati ed è proiettato verso un’ulteriore crescita in termini di fatturato e export».

